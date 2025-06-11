В Краснодаре начали реконструкцию улицы Сергея Есенина

В Краснодаре приступили к полномасштабной реконструкции улицы Сергея Есенина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава краевой столицы Евгений Наумов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Евгения Наумова Фото: Telegram-канал Евгения Наумова

По словам градоначальника, реконструкция охватит участок от ул. Солнечной до ул. Гомельской, а также соседние улицы Кухаренко и Шолохова — от Есенина до Российской. Общая протяженность ремонтируемых участков — 2,7 км. На проект направлено более 1,3 млрд руб.

Сейчас подрядчик устанавливает временные дорожные знаки, расчищает территорию и переустраивает водопровод. Работы проводятся по программе «25/35» с поддержкой краевых властей. Согласно проекту, улицу оснастят ливневой канализацией, тротуарами и велодорожкой.

Анна Гречко