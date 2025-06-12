Тело доцента военно-технического вуза Петербурга обнаружили в Ленобласти

Полиция разбирается в обстоятельствах смерти жителя Санкт-Петербурга. Его тело с ранами нашли в садоводческом массиве Васкелово, пишет 47News.

Без признаков жизни 51-летнего мужчину вечером 11 июня обнаружил отец. Погибший лежал в теплице, рядом было ружье. Далее стало известно, что это доцент военно-технического вуза Санкт-Петербурга.

На сотрудника учебного заведения зарегистрированы более пяти единиц травматического и охотничьего оружия.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СК проводит следственные действия после обнаружения тела девушки в Большой Невке.

Татьяна Титаева