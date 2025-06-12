Восемь миниатюрных статуэток «Ижика» появятся в Ижевске к 265-летию города

На территории Ижевска установят восемь миниатюрных статуэток «Ижика», сообщает пресс-служба муниципалитета. Их разместят рядом с городскими объектами в зависимости от тематики скульптуры: спортивный «мальчик-кафтанщик» появится возле плавательного комплекса «Сила воды — ИНВУ», многонациональный — рядом с Домом дружбы народов. В будущем городские власти планируют запустить прогулочный маршрут в виде квеста по поиску «Ижиков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

«Миниатюрные скульптуры-символы уже давно стали частью городской среды многих городов в России. Теперь Ижевск тоже в их числе. Такой небольшой по размеру подарок городу к его 265-летию должен стать большой туристической историей»,— сказал глава города Дмитрий Чистяков. Градоначальник добавил, что кураторы проекта продумывают интеграцию «Ижиков» в существующие прогулочные маршруты и составляют новые.

Первого «Ижика» установили на металлической ограде вдоль аллеи, ведущей к ротонде около Летнего сада. Оставшиеся семь скульптур установят на территории Ижевска до конца сентября. Проект реализуют администрация города совместно со Сбером.

Напомним, «Ижика» установили на Центральной площади города в ноябре 2010 года. Скульптуру разработали и изготовили к 250-летию столицы Удмуртии. Для ее создания использовали старые ключи, переданные горожанами. Высота «Ижика» составляет 1,5 м. Его вес — почти 800 кг.