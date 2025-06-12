Петербургский суд на два месяца арестовал обвиняемого в попытке похищения подростка

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения Али Хашимжанову, обвиняемому в попытке похищения несовершеннолетней. Он пробудет в СИЗО до 9 августа, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Хашимжанов стал фигурантом дела, возбужденного по пп.в,д ч.2 ст.127 УК РФ. По информации следствия, 9 июня он посадил 15-летнюю девушку на заднее сиденье своего автомобиля, удерживал и закрыл дверь. Поскольку на неладное обратили внимание прохожие, несовершеннолетней удалось освободиться. Все произошло около дома на проспекте Ударников.

Накануне фигуранта задержали и предъявили ему обвинение. Вину Хашимжанов не признал.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Лада Калина» сбила двухлетнего мальчика во дворе дома на Наличной улице.

Татьяна Титаева