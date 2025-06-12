Возложены цветы к памятнику оружейнику—основателю Ижмаша Андрею Дерябину

Сегодня прошла церемония возложения цветов к памятнику Андрею Дерябину — основателю Ижевского оружейного завода. В торжественном мероприятии на ижевской набережной участвовали глава города Дмитрий Чистяков, депутаты Госдумы от Удмуртии Олег Гарин и Андрей Исаев, кадеты Школы юных летчиков. До этого традиционно были возложены цветы к усыпальнице оружейника на территории собора Александра Невского.

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«Ижевск неотделим от нашей страны. Два праздника — День России и День города — тесно переплетены между собой. У каждого жителя есть свои символы, которые ассоциируются с городом. Для меня это город-завод, город-труженик. Это автомобили и мотоциклы ижевского производства. И замечательные люди, которые на протяжении 265 лет куют победу в тылу»,— сказал господин Гарин.

В честь 265-летия Ижевска состоялось традиционное шествие по набережной. К месту проведения торжественного мероприятия Почетных граждан города, руководителей муниципалитета и депутатов доставили на автомобилях и мотоциклах марки «Иж». Собравшихся приветствовал проплывающий теплоход с российским триколором. Символ города «Ижик» передал ключ-эстафету 265 году.