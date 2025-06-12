Стоматологи-ортопеды в Ростове могут получать от 500 тысяч рублей

Стоматологи-ортопеды в Ростове оказались самыми высокооплачиваемыми сотрудниками. В мае им готовы были платить от 500 тыс.руб. до вычета налогов, сообщили в пресс-службе hh.ru со ссылкой на результаты собственных исследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что к кандидатам на должность стоматологов-ортопедов предъявляются следующие требования: высшее медицинское образование, действующий сертификат и опыт работы на должности врача-стоматолога-ортопеда не менее трех лет. Врачу акушеру-гинекологу работодатели готовы платить от 350 тыс. руб. на руки. Дерматовенеролог с опытом работы не менее шести лет, профильным образованием и сертификатом может получать от 250 тыс. руб. на руки.

Ведущий инженер-программист С++ может рассчитывать на зарплату от 300 тыс. руб. ежемесячно. Кроме высшего профильного технического образования и знания С++, от него ожидают опыт не менее 5 лет. Программисту 1С с опытом работы не менее 3 лет предлагают заработную плату от 250 тыс. руб.

Мария Хоперская