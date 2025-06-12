По итогам сезона «Черноморец» занял третью строчку в ФНЛ и заслужил право на стыковые матчи для выхода в Российскую Премьер-лигу, однако стадион команды не прошел лицензирование. Центральный муниципальный стадион не принадлежит клубу и давно устарел, несмотря на стабильное финансирование, а главный тренер команды Олег Василенко может уйти из команды после успешного сезона. Внимание к ситуации в клубе привлек председатель наблюдательного совета Сергей Шишкарев, который сперва заявил о выходе ГК «Дело» из ФК «Черноморец», а затем сообщил, что руководство клуба пыталось повлиять на результат матча с «Сочи». Председатель Краснодарской краевой федерации футбола, профессор КубГАУ Иван Перонко считает, что «Черноморцу» необходимо структурировать клуб, так как спортивные результаты команды опережают темпы работы с инфраструктурными проектами.



Иван Перонко

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«Если руководство “Черноморца” планировало выходить в Российскую премьер-лигу (РПЛ), необходимо было учитывать состояние стадиона, вести параллельную подготовку. Команда завоевала право на стыковые матчи по спортивному принципу, ситуация обидная. В перспективе руководство клуба должно определиться с целями и подготовить инфраструктуру к потенциальному выходу в РПЛ. Эту работу необходимо проделывать параллельно.

У “Черноморца” перед глазами пример структуризации ФК “Краснодар”. Клуб решал те же задачи, постепенно переходя из лиги в лигу. Им также приходилось играть на стадионе “Кубань” во время строительства своей арены.

Если новороссийский клуб подтянет структуру, поэтапно решит вопросы, выявленные после этой ситуации, то сможет повторить путь “Краснодара”, которому за 17 лет удалось добиться чемпионства в РПЛ».