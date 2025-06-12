КНДР вслед за Южной Кореей выключила громкоговорители у границы

Северная Корея остановила приграничные трансляции через громкоговорители в ответ на аналогичное решение Южной Кореи, сообщило агентство «Ренхап».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён

Фото: Anthony Wallace / Pool / Reuters Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён

Фото: Anthony Wallace / Pool / Reuters

«(Трансляции) прекратились поздно вечером в среду и не велись утром»,— сказал полковник Ли Сун Чжун, пресс-секретарь Объединенного командования начальников штабов Южной Кореи.

Накануне работу громкоговорителей вдоль границы с КНДР остановили по приказу нового южнокорейского президента Ли Чжэ Мёна, вступившего в должность 4 июня. Решение было принято в рамках усилий по восстановлению мира на Корейском полуострове. Также в ходе предвыборной кампании Ли Чжэ Мён обещал прекратить распространение листовок с пропагандой в адрес Северной Кореи.

Впервые Южная Корея применила громкоговорители для психологического воздействия на жителей КНДР в 1963 году. Трансляция была остановлена в 2004-м, позднее несколько раз возобновлялась. В июне 2024 года громкоговорители снова были включены на фоне запуска с северокорейской территории воздушных шаров с мусором.

Подробнее — в материале «Две Кореи все чаще переходят границы».

Екатерина Отрашкевич