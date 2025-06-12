Глава СКР затребовал доклад по делу об отравлении 15 детей под Саратовом

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение доложить о расследовании обстоятельств госпитализации отдыхающих детского оздоровительного лагеря «Огонек» в Марксе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

И.о. руководителя саратовского следственного управления Иван Михайлин доложит господину Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела и предварительно установленных обстоятельствах. Ранее следственные органы регионального подразделения СКР возбудили уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1 ст. 236 УК РФ).

Напомним, 10 июня из указанного лагеря в медучреждение доставили несколько человек, включая 15 несовершеннолетних. Врачи обнаружили у них признаки пищевого отравления. В ходе проверки специалисты выявили в оздоровительном учреждении ряд нарушений.

Павел Фролов