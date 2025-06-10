На озере Большое Лебяжье в Казани утонул ребенок
В Казани на озере Большое Лебяжье утонул несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Татарстана, на место происшествия выехал прокурор Кировского района Казани Алмаз Сулейманов. Ведомство организовало проверку.
Ранее сообщалось, что в Сабинском районе Татарстана утонул 15-летний мальчик. Сообщалось, что он плавал в месте, не предназначенном для купания.