На озере Большое Лебяжье в Казани утонул ребенок

В Казани на озере Большое Лебяжье утонул несовершеннолетний. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Татарстана, на место происшествия выехал прокурор Кировского района Казани Алмаз Сулейманов. Ведомство организовало проверку.

Ранее сообщалось, что в Сабинском районе Татарстана утонул 15-летний мальчик. Сообщалось, что он плавал в месте, не предназначенном для купания.

Диана Соловьёва