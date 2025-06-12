77% опрошенных казанцев оставляют чаевые в ресторанах

По данным опроса, 77% жителей Казани оставляют чаевые в ресторанах и кафе. Из них 33% заявили, что дают денежные средства на чай всегда, а 44% — иногда. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Около 60% респондентов рассказали, что оставляют чаевые таксистам, 46% — курьерам, 30% — парикмахерам. Каждый третий житель Казани заявил, что дает деньги на чай автозаправщикам и персоналу отелей.

Самые большие чаевые казанцы оставляют работникам отелей. В среднем опрошенные дают горничным и носильщикам около 500 руб. В кафе и ресторанах респонденты обычно оставляют 300 руб., а в парикмахерских — 200 руб.

Средние чаевые курьерам составляют 160 руб., таксистам — 150 руб. Сотрудники заправок и автомоек обычно получают 100 руб. чаевыми.

Диана Соловьёва