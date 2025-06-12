Самый крупный провайдер Красноярска подвергся DDoS-атаке

В ночь на 12 июня «Орион телеком» подвергся масштабной DDoS-атаке на его сетевую и серверную инфраструктуру. Об этом крупнейший провайдер Красноярска сообщил в своем Telegram-канале. В результате оказались временно недоступны ключевые сервисы, в том числе интернет-доступ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В 10:31 по местному времени «Орион телеком» уведомил, что в течение часа восстановит первые 20 каналов аналогового цифрового кабельного телевидения в Красноярске. Компания заявила, что ведет пошаговое восстановление работы сети. ««Полное восстановление вещания будет происходить поэтапно — о каждом этапе мы сообщим дополнительно»,— уведомил провайдер. Восстановить сервисы «Орион телеком» планирует до конца дня.

Как объяснили в компании, DDoS-атаке — одна из форм кибератак, при которой злоумышленники перегружают системы оператора огромным числом запросов, нарушая работу сервисов.

Михаил Кичанов