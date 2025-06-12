В аэропорту города Санья в Китае задержан рейс, направляющийся 13 июня в Казань. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вылет рейса в Казань из китайского аэропорта задерживается из тайфуна

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Вылет рейса в Казань из китайского аэропорта задерживается из тайфуна

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным онлайн-табло аэропорта Казани, самолет из Саньи должен был вылететь в 05:50 и приземлиться в столице Татарстана в 15:20. Время задержки рейса не уточняется.

Всего из-за тайфуна задержаны 12 рейсов «Аэрофлота» и два рейса авиакомпании «Россия». Полеты были запланированы с 12 по 16 июня. Пресс-служба «Аэрофлота» сообщает, что пассажиров задержанных рейсов обеспечат услугами в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.

Диана Соловьёва