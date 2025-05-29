В Челябинске экс-сотрудник транспортного МУП осужден за взятки и мошенничество

Калининский районный суд Челябинска признал бывшего главного инженера муниципального унитарного предприятия «Служба организации движения» (МУП «СОД») Сергея Белова виновным в получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 36 млн руб. и лишением права занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение пяти лет, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Суд и следствие установили, что в 2022-2023 годах главный инженер МУП «СОД» получил взятку в сумме более 2,5 млн руб. за совершение действий в пользу ООО «НИТавто», а также за общее покровительство и содействие этой компании при заключении муниципальных контрактов на поставку запасных частей для общественного транспорта. Кроме того, с 2020-го по 2023 год Сергей Белов, вступив в преступный сговор с директором ООО «Омега», мошенническим путем похитил у муниципального предприятия средства, выделенные на покупку запчастей для автобусов.

Ранее пресс-служба Генпрокуратуры РФ сообщала о том, что сумма похищенных средств превысила 9 млн руб., а размер полученных Сергеем Беловым взяток — 12 млн руб.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области весной 2023 года. Уголовное дело расследовало Четвертое следственное управление главного следственного управления Следственного комитета России (Екатеринбург). Приговор не вступил в законную силу.