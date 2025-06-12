Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей республики с Днем России. Текст опубликован на сайте правительства региона. «Что такое Россия для каждого из нас? Это научные достижения ученых, передовые разработки оружейников и ИТ-специалистов, 1 млн т молока от удмуртских аграриев — все, что обеспечивает технологический и продовольственный суверенитет страны»,— сказал господин Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Глава региона отметил внимание к обычаям и традициям народов России, а также «богатую многовековую историю государства, в котором всегда ценили и отстаивали независимость». Символом мужества и преданности Родине он назвал участников спецоперации, добавив, что аналогичным образом «поступали наши предки 80 лет назад».

«Это (Россия.— “Ъ-Удмуртия”) патриотизм, гордость за наши успехи и победы в спорте и творчестве. Это спортивные комплексы, молодежные центры, библиотеки, скверы, театры и множество других объектов, которые ежегодно преображаются в рамках нацпроектов»,— добавил глава региона.

Господин Бречалов напомнил о принадлежности к стране тех, кто «прославляет свою Отчизну далеко за ее пределами». Глава региона упомянул в поздравлении 185-летие композитора Петра Чайковского, который «навсегда вписал в мировую историю искусства не только свое имя, но и свою Родину — Россию, Удмуртию, Воткинск».

В завершение глава региона отметил причастных к положительным изменениям в стране учителей, врачей, заводчан, работников коммунальной сферы и представителей других профессий. «Россия — это каждый из вас»,— резюмировал господин Бречалов.