Авиаперевозчик Hunnu Air возобновляет рейсы из Иркутска в Улан-Батор

Авиакомпания Hunnu Air с 13 июня возобновит рейсы из Иркутска в столицу Монголии — Улан-Батор.

По данным «Международного аэропорта Иркутск», Hunnu Air будет выполнять из Иркутска один перелет в неделю, по пятницам.

Новые рейсы добавятся к уже существующим — от «ИрАэро». Сообщение между Иркутском и Улан-Батором авиакомпания осуществляет с апреля 2023 года. Начав с одного рейса в неделю, перевозчик увеличил частоту полетов до четырех.

Как писал «Ъ-Сибирь», правительства Тувы и Монголии договорились о выполнении прямых авиарейсов Кызыл — Улан-Батор с 18 июня по 31 августа на турбовинтовом среднемагистральном самолете АTR-42.

Михаил Кичанов