Оператор Центрального рынка освободил один из прилегающих участков от парковки

Департамент земельных отношений отказался от одного из исков к ООО «Торговый комплекс “Центральный”», управляющему Центральным рынком в Перми. Так, подразделение администрации Перми заявило ходатайство об отказе от иска к ТК «Центральный», касающегося требования освободить участок по ул. Борчанинова, 65а и 65б, от автопарковки, автомойки и шиномонтажной мастерской. Такая информация опубликована в определении Арбитражного суда Пермского края от 29 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Территория по ул. Борчанинова, о которой идет речь, имеет площадь 1,4 тыс. кв. м и предназначена под бытовое обслуживание.

Суд удовлетворил ходатайство департамента земельных отношений и прекратил производство по делу. После вступления решения суда в законную силу также отменят обеспечительные меры в отношении спорного участка в виде запрета Росреестру совершать регистрационные действия по указанной территории. В пресс-службе арбитражного суда «Ъ-Прикамье» пояснили, что департамент отказался от заявленных требований «в связи с добровольным освобождением участка» истцом.

Напомним, в декабре 2024 года департамент земельных отношений направил в суд четыре иска к ООО ТК «Центральный», управляющему рынком, а также к владельцу общества Ревазу Шенгелии. Помимо требований освободить землю по ул. Борчанинова, 65а и 65б, мэрия хочет, чтобы господин Шенгелия освободил площадки на шоссе Космонавтов, 20, а также в границах улиц Борчанинова, Эпроновской и Бакового переулка от торговых объектов, не соответствующих использованию под дома. В этом году в ходе проверки на предмет нарушений законодательства департамент проинспектировал девять кварталов, охватывающих 82 участка, расположенных в границах улиц Пушкина, Подгорной, Крылова и шоссе Космонавтов. Власти выявили 28 нарушений земельного законодательства.