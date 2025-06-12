В Ижевске прошел Большой хоровый собор с участием коллективов из Перми, Уфы, Екб

27-й Большой хоровый собор (0+) прошел на ступенях собора Александра Невского в Ижевске в преддверии Дня города, вечером 11 июня. Как сообщил во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков, вместе с местными профессиональными коллективами и воспитанниками детских школ искусств перед зрителями выступили хоры из Малопургинского района Удмуртии, а также из других городов России — Перми, Уфы и Екатеринбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Дмитрий Чистяков, vk Фото: Дмитрий Чистяков, vk Фото: Дмитрий Чистяков, vk Следующая фотография 1 / 3 Фото: Дмитрий Чистяков, vk Фото: Дмитрий Чистяков, vk Фото: Дмитрий Чистяков, vk

Программу посвятили нескольким юбилеям. «В честь 185-летия композитора Петра Чайковского, 130-летия поэта Сергея Есенина, 110-летия композитора Георгия Свиридова прозвучали произведения, написанные этими великими авторами»,— написал мэр.

Глава города добавил, что аналогов Большому хоровому собору в России нет. «Это органичное переплетение церковных песнопений и современных композиций»,— сказал господин Чистяков. История мероприятия началась в 1998 году.