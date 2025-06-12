Bloomberg: ЕС планирует ввести санкции против двух банков из Китая за помощь РФ

Евросоюз предложил ввести санкции против двух небольших китайских банков за помощь России в обходе действующих санкций альянса. С текстом документа ознакомилось агентство Bloomberg.

Согласно документу, финансовым учреждениям ЕС будет запрещено проводить любые транзакции с двумя банками, которые находятся недалеко от границы Китая с Россией. Bloomberg не называет банки, так как меры еще не были опубликованы.

По данным агентства, банки будут добавлены в список финансовых учреждений, которые якобы помогали Москве «обрабатывая транзакции или предоставляя экспортное финансирование для торговых операций», которые обходят санкции ЕС. Некоторые банки в списке также предоставляли «услуги криптоактивов», которые помогают России в ее усилиях по уклонению от санкций, согласно документу.

Предложения потребуют поддержки всех государств-членов ЕС. Весь список мер будет содержаться в 18 пакете санкций и еще может измениться.