Дарчиев: РФ обсуждает с США возможность облегчения получения виз россиянами

Россия обсуждает с США вопрос о проблемах при получении россиянами американских виз и считает ситуацию в этой сфере ненормальной. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«Мы ставим в более широкой плоскости (вопрос — «Ъ») облегчения визовых формальностей, потому что ситуация ненормальная»,— сказал господин Дарчиев (цитата по ТАСС).

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом в США 6 марта. Нота с агреманом на назначение была получена от американских властей 27 февраля. 11 июня новый посол РФ вручил верительные грамоты американскому президенту Дональду Трампу.

С 2021 года и до нового назначения господин господин Дарчиев возглавил департамент Северной Америки МИД России. В 2014–2021 годах был послом России в Канаде. На дипломатической службе состоит с 1992 года.