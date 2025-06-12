Шесть человек погибли в ДТП с самодельным трактором в Иркутской области
Шесть человек погибли в ДТП с участием легкового автомобиля Lada и самодельного мини-трактора в районе населенного пункта Ныгда Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.
По словам собеседника издания, пять человек погибли на месте, еще один скончался в машине скорой помощи. На месте случившегося работают сотрудники оперативных служб.
Подробности аварии пока не раскрываются, официальных комментариев от властей не было.