Шесть человек погибли в ДТП с самодельным трактором в Иркутской области

Шесть человек погибли в ДТП с участием легкового автомобиля Lada и самодельного мини-трактора в районе населенного пункта Ныгда Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По словам собеседника издания, пять человек погибли на месте, еще один скончался в машине скорой помощи. На месте случившегося работают сотрудники оперативных служб.

Подробности аварии пока не раскрываются, официальных комментариев от властей не было.