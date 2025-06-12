Городские службы Сочи усилили дежурство из-за прогноза грозы и ветра

Городские службы Сочи переведены в усиленный режим работы в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По поручению главы города Андрея Прошунина, дополнительные меры были приняты накануне ожидаемой 12 июня непогоды. Согласно данным метеослужбы, в течение дня в Сочи и Федеральной территории «Сириус» прогнозируют дождь с грозой и порывы ветра до 13 м/с.

Жителям и гостям курорта советовали соблюдать меры предосторожности: отказаться от отдыха у воды, не парковать автомобили под деревьями и конструкциями, а также учитывать погодные риски при планировании маршрутов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае 12 июня ожидается высокая пожароопасность. Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности: не использовать открытый огонь рядом с сухой растительностью и поваленными деревьями, разводить костры исключительно на открытых площадках, огражденных минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м.

Анна Гречко