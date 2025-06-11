На Кубани объявили штормовое предупреждение о высокой пожароопасности

На Кубани 12 июня ожидается высокая пожароопасность. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спасатели настоятельно рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности: не использовать открытый огонь рядом с сухой растительностью и поваленными деревьями, разводить костры исключительно на открытых площадках, огражденных минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м. При обнаружении возгорания советуют незамедлительно заявлять в пожарную охрану по телефону «101», предупреждать окружающих и организовывать эвакуацию из опасной зоны.

По прогнозам Краснодарского гидрометцентра, в отдельных районах края возможны сильные дожди, ливни с грозами и градом. Температура воздуха днем составит от +25 до +30 градусов, на черноморском побережье — от +22 до +27 градусов.

Днем позже, 13 июня, воздух немного охладится — от +24 до +29 градусов, а 14 июня — от +21 до +26 градусов, при этом на побережье Черного моря температура также будет колебаться в пределах +21…+26 градусов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре при температуре воздуха +40 нагрузка на электросети достигает 95%. Сейчас в городе организовано круглосуточное дежурство шести оперативно-выездных бригад, задействовано 66 единиц техники.

Анна Гречко