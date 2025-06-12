Дилеры ЮФО могли заработать до 18% при выкупе Lada Granta из ПФО

Дилеры Южного федерального округа (ЮФО) в апреле 2025 года могли зарабатывать до 18% доходности при выкупе подержанных автомобилей у частных лиц из других регионов. Об этом свидетельствуют данные из аналитического отчета сервиса «Авто.ру Бизнес» по марже сделок (имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Максимальную доходность для ЮФО в апреле показала Lada Granta, выкупленная в Приволжском федеральном округе. Также отмечена маржинальность в пределах 7% при закупке Hyundai Solaris и Volkswagen Polo из СЗФО и Geely Coolray из ЦФО.

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) потенциальная доходность оказалась еще выше. Lada Granta из ПФО здесь приносит до 28% прибыли, Toyota Camry из СЗФО — 26%, Lada Vesta из УФО — 20%. При этом в целом по России зафиксировано снижение уровня доходности с 39% в августе 2024 года и до 29% в апреле 2025-го. В лидерах больше нет премиальных моделей: их место заняли массовые российские и китайские авто.

Сервис «Авто.ру Бизнес» не учитывает в расчетах транспортные расходы, что может влиять на фактическую маржу.

Анна Гречко