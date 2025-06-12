Новый Weekend

Архитектор в списке художников, годы и коды «Психо», творец своего пейзажа Владимир Мигачев, города, в которых победила природа, а также рассказы про фильмы, книги и выставки, чтобы составить планы на выходные или отпуск.

Фото: Christopher Payne l Esto

Голос пространства

Аннабель Зельдорф — самый необычный архитектор из списка Time 100

Есть архитекторы, которые создают яркое визуальное высказывание. А есть те, кто формирует среду для восприятия — искусства, тишины, света, времени. Аннабель Зельдорф принадлежит ко вторым. Она не стремится впечатлить. Ее проекты не разыгрывают драму формы, не утверждают стиль, не ищут внимания. Они тихо говорят со зрителем, мягко направляя его и вовлекая в диалог. Наверное, поэтому в отличие от коллеги по цеху Ма Яньсуна, отмеченного в списке Time 100 в категории инноваторов, Зельдорф фигурирует в разделе «Художники». Поэзия ее работ — в тонких подтекстах и смыслах, которые она деликатно вплетает в пространство.

Фото: Jason Schmidt / Courtesy of Selldorf Architects

Подлог, сироп и шок

Краткая история «Психо» Альфреда Хичкока

6 июня 1960 года прошла премьера одного из самых влиятельных фильмов в истории — «Психо» Альфреда Хичкока. Собрали основные факты о нем.

Фото: Shamley Productions

Премиальный клон

Вышел мини-сериал «Сирены» с Джулианной Мур и Кевином Бейконом

Эта сатира на богачей притворяется детективом, но без всякой дедукции видно, как она копирует идеи «Белого лотоса». Впрочем, вопросов остается по-настоящему много. Но не к сюжету или героям — а к зрителям.

Фото: Netflix

Магия физики и непонятного

Новые летние выставки

Французские импрессионисты в компании русских, высокое искусство под землей, золото и бриллианты в Петровском дворце, чистая энергия в Нижнем Новгороде.

Фото: предоставлено In Artibus Foundation

Пейзаж, нарисованный пеплом

Владимир Мигачев: трагическое краеведение

Краснодарский художник Владимир Мигачев (род. 1959) уже лет тридцать пишет картины, которые сугубо формально можно назвать пейзажами. Но если попытаться дать более точное жанровое определение, то это — картины печали, боли и утраты.

Фото: Владимир Мигачев

Природа всегда берет свое

Истории превращения безжизненных урбанистических и индустриальных зон в оазисы

На сайте «Активный гражданин» открыто голосование за проект по преобразованию московской монорельсовой дороги в парк в воздухе — на высоте шесть метров, площадью 40 тыс. кв. м, с прогулочными аллеями, четырехкилометровой беговой дорожкой, цветниками, деревьями и даже ресторанами. Авторы рассчитывают, что посещаемость экомаршрута с видом на ВДНХ составит 20 тыс. человек в сутки, то есть в десять раз больше, чем сейчас перевозит эта линия, открытая более 20 лет назад, но так и не внесшая значительного вклада в улучшение транспортной инфраструктуры города. Пока столичные парящие сады думают высаживать — вспоминаем лучший мировой опыт.

Фото: Getty Images

Петр против викингов

История реальная и истории приукрашенные — в новинках этой недели

Первый российский император, который строил свою утопию, первое северное фэнтези от английского художника и первая средневековая хроника, где переговоры важнее войн.