МККК: 126 тыс. человек пропали без вести в связи с конфликтом на Украине

Международный комитет Красного Креста (МККК) получил запросы о розыске 126 тыс. пропавших без вести в связи с боевыми действиями на Украине. В статистике организации учтены как гражданские, так и военнослужащие по обе стороны конфликта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные МККК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Согласно статистике, число запросов значительно выросло за последние месяцы. 13 мая комитет сообщал о 116 тыс. открытых дел по поиску пропавших без вести. В декабре 2024 года глава делегации МККК в России и Белоруссии Борис Мишель говорил о 41 тыс. подобных дел.

В марте 2022 года МККК открыл специальное бюро Центрального агентства по розыску, которое занимается конфликтом на Украине. Сотрудники агентства систематизируют сведения о местонахождении пропавших без вести людей и передают эти данные семьям.

Подробнее о работе МККК — в интервью Бориса Мишеля «Ъ».