Эмпериум укрепился в «Пермской судоверфи»

Московское ООО «Эмпериум», контролирующее судостроительные активы Sitronics Group в Петербурге и Москве, нарастило свою долю в «Пермской судоверфи» до 75%. Доли между совладельцами перераспределили через увеличения уставного капитала. Именно операционный и финансовый контроль над верфью даст возможность «Эмпериум» инвестировать в ее развитие и обновление производственных мощностей, а совладелец предприятия Фонд развития Пермского края постепенно покинет бизнес, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ООО «Эмпериум» (Emperium, входит в Sitronics Group) увеличило свою долю в уставном капитале ООО «Пермская судоверфь» (ПСВ) с 25% до 75%. У второго совладельца верфи — АО «Фонд развития Пермского края» (ФРПК) она снизилась зеркально с 75% до 25%, следует из данных ЕГРЮЛ. Перераспределение долей прошло посредством увеличения уставного капитала с 348 млн рублей до 1, 046 млрд рублей. В «Эмпериум» не стали комментировать ситуацию.

ООО «Эмпериум» приобрела у ФРПК 25% верфи в октябре 2023 года. Как тогда отмечали в пресс-службе Sitronics Group, договором предполагалось возможное увеличение доли в предприятии. В ФРПК говорили, что сделка позволит модернизировать верфь, в том числе под строительство судов на электротяге.

По данным Спарк-Интерфакс, ООО «Эмпериум» было зарегистрировано в Москве в 2021 году. Генеральным директором компании значится Андрей Бубнов. Среди владельцев: АО «Ситроникс» (62%), ООО «Универсал-Инвест» (28%) и ПАО АФК «Система» (10%). Сама компания участвует в уставном капитале трех юрлиц, владеющих судостроительными заводами в Отрадном Ленобласти - ООО «Эмпериум» (90%), Москве – ООО «Московская верфь» (100%) и в Перми - ООО «Пермская судоверфь» (75%).

ООО «Пермская судоверфь» (ПСВ) управляет выкупленным в 2021 году Фонда развития Пермского края имуществом Верхнекамского судостроительного комплекса. Предприятие занимается выпуском и ремонтом судов, а также проектированием и производством модульных причалов. С 2022 года ПСВ строит и поставляет плавучие остановочные комплексы Ecostation под электросуда, которые петербургская верфь «Эмпериум» производит в рамках контракта дептранса Москвы с АО «Водоход. Пассажирский Порт» по развитию транспортной инфраструктуры речного сообщения столицы. Всего планируется ввести в эксплуатацию 21 электросудно, 23 плавучих причала, два пункта базирования флота и шесть береговых зарядных станций.

В 2024 году на верфи началась модернизация. Сейчас ПСВ, помимо причалов, строит круизное судно «Байкал», которое спроектировала петербургская верфь «Эмпериум» по заказу ООО «ВодоходЪ». Кроме того, в первой половине 2025 года планируется закладка двух прогулочных электросудов модели «Москва 2.0» по контракту с ГТЛК, также исполняемым «Эмпериумом».

По итогам 2024 года, выручка ПСВ снизилась на 71%, с 508 млн до 135,3 млн рублей, а чистый убыток компании за год вырос с 4,377 млн до 135,5 млн рублей. В пресс-службе компании, отрицательные показатели в финансовой отчетности объяснили инвестиционными расходами, а также длительным циклом производства судов, исходя из чего выручка по некоторым контрактам не вошла в отчетность за прошлый год.

Медиаэксперт Bonus Fabula Дмитрий Кумановский говорит, что выбор допэмиссии как способ перераспределения долей в уставном капитале ПСВ, вероятно, был сделан, чтобы ускорить поступление денежных средств на баланс компании, которые можно быстрее направить на развитие.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, вышеназванный способ является оптимальным для передачи верфи под контроль бизнеса, при этом доля Фонда развития Пермского края в предприятии постепенно будет снижена до нуля.

«Фонд развития Пермского края свою функцию выполнил - привлек эффективного инвестора. В данном случае то, что ФРПК постепенно выходит из капитала верфи вполне логично. Ведь основная задача местных властей - обеспечить развитие строительной отрасли в регионе и получить эффективного собственника, который в том числе планирует развивать производственные мощности»,— размышляет аналитик.

Эксперт также отмечает, что именно операционный и финансовый контроль над верфью даст возможность «Эмпериуму» инвестировать в ее развитие и обновление производственных мощностей. Поэтому фактически это может дать старт новым проектам, в том числе инвестиционным.

Владимир Колодчук