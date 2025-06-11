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Установлены личности погибших подростков в ДТП в Динском районе Кубани

Среди жертв ДТП вблизи станицы Новотиторовской оказались две несовершеннолетние девочки 12 и 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что утром 11 июня водитель автомобиля марки Kia Ceed выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком «КамАЗ». В результате аварии погибли все три женщины, находившиеся в легковом автомобиле.

По факту аварии ОГИБДД ОМВД России по Динскому району проводит проверку. Как сообщил начальник отдела Госавтоинспекции подполковник полиции Артур Иванов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Анна Гречко

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