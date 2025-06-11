Три жительницы Кубани погибли в ДТП в Динском районе

Водитель и две пассажирки погибли в аварии, произошедшей в Динском районе Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария произошла этим утром рядом со станицей Новотитаровской. Женщина, находившаяся за рулем автомобиля марки Kia Ceed, выехала на встречную полосу, где столкнулась с КамАЗом.

Все находившиеся в салоне иномарки погибли на месте. По факту случившегося проводится проверка.

Алина Зорина