Новочеркасский стадион «Ермак» оснастят новым оборудованием за 53,4 млн

Администрация Новочеркасска получила 53,4 млн рублей на продолжение модернизации стадиона «Ермак», начатой в 2023 году. Из этой суммы 42,3 млн рублей составляют средства областного бюджета. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Согласно информации, деньги направят на покупку спортивного оборудования и благоустройство территории. Для стадиона уже приобрели музыкальное оборудование, электронное табло, полноцветный видеоэкран, судейский комплекс с табло и профессиональные баскетбольные стойки. Ожидается поставка климатической системы для модульного спортивного зала.

Поэтапная реконструкция спортивного объекта началась в 2023 году. За это время заменили искусственный газон и беговые дорожки, установили новые трибуны и световые мачты, построили и открыли физкультурно-оздоровительный комплекс, поясняют в сообщении.

Согласно планам, обновленный стадион должен привлечь больше жителей и гостей города к занятиям спортом и здоровому образу жизни.

Валентина Любашенко