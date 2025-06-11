На форуме «Путешествуй!» заключили соглашение о развитии автотуризма на Кубани

В рамках международного туристического форума «Путешествуй!» в Москве подписано соглашение о развитии автотуризма в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Документ подписали врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Михаил Зарицкий и исполнительный директор компании «АКРОСС» Сергей Гусев. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере туризма и создании благоприятных условий для развития туристической инфраструктуры с использованием автотранспорта.

В рамках соглашения Краснодарский край получил в опытную эксплуатацию автодом на базе полноприводного «Соболя», а также туристический автобус для маломобильных граждан на базе «Газель Next», переданный Центру развития курортов и туризма региона.

Международный форум «Путешествуй!» продлится до 15 июня. В 2024 году мероприятие собрало свыше 500 тыс. участников из 89 российских регионов и 30 стран.

Анна Гречко