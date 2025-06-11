Полигон ТКО в Морозовске возобновил работу после пожара

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на полигоне твердых коммунальных отходов в Морозовске, которое началось в ночь на 11 июня и вызвало сильное задымление в городе. Об этом сообщает в свое телеграм-канале министр ЖКХ Антонина Пшеничная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Природное возгорание на полигоне ТКО зафиксировали в 2:40 ночи 11 июня. Загоревшие твердые коммунальные отходы стали причиной распространения дыма по окрестностям. Жители Морозовска жаловались на задымление, а сильная жара усугубила ситуацию, поясняет источник.

По информации, опубликованной на странице Антонины Пшеничной, для тушения направили пожарные подразделения и спецтехнику. К вечеру 11 июня дым рассеялся, а возгорание устранили. Полигон возобновил работу в обычном режиме.

Валентина Любашенко