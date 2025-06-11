В Калининском районе на 80% выполнили ремонт теплосетей

В Калининском районе Краснодарского края на 80% завершили ремонт тепловых сетей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Работы ведутся в станицах Калининской, Новониколаевской и Андреевской. Всего планируют заменить 2,8 км трубопроводов. По информации врио министра ТЭК и ЖКХ края Вячеслава Шапошника, сейчас ведется подготовка к гидравлическим испытаниям. После опрессовки на трубы нанесут теплоизоляционный слой. Завершить ремонт планируют к сентябрю текущего года.

В станице Андреевской обновляют 670 м теплосетей от котельной до школы, в Новониколаевской — 845 м, а в Калининской — более 1,2 км, включая участок до переулка Юбилейного, обеспечивающий теплоснабжение жилого сектора и медучреждения.

На модернизацию ЖКХ региона в рамках нацпроекта в течение трех лет направят около 8 млрд руб., из которых 4,1 млрд руб. выделено из федерального бюджета и 3,8 млрд руб. — из краевой казны.

Анна Гречко