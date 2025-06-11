В Черноземье 12 июня будет облачно и дождливо, от +11°C до +24°C

В четверг, 12 июня, в Черноземье прогнозируется теплая облачная погода, в большинстве регионов пройдут дожди. Температура будет варьироваться от +11°C до +24°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется облачность, +14°C. Днем ожидается дождь при +21°C.

В Воронеже в течение суток будет облачно. Ночью температура составит +13°C. Днем — небольшой дождь, +24°C.

В Курске ночью будет облачно, +14°C. Днем — облачно с дождем, +20°C.

В Липецке на протяжении суток прогнозируется облачность, ночью — +12°C, днем потеплеет до +23°C.

В Орле ночью — облачно, +12°C. Днем ожидается дождь, воздух прогреется до +21°C.

В Тамбове облачно, ночью — +11°C, днем — +23°C.

Анна Швечикова