На Дону массово расплодились скорпионовые мухи

В Ростовской области в июне началось массовое распространение хищных скорпионовых мух, которые привлекли внимание жителей необычной внешностью. Об этом сообщает издание «RostovGazeta» со ссылкой на зоолога Александра Евсюкова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Согласно информации, эти насекомые вызвали интерес местных жителей своим внешним видом — особенно самцы с загнутым вверх брюшком, напоминающим жало скорпиона.

«Несмотря на грозную внешность, эти создания не способны жалить и не представляют угрозы для человека», — поясняет специалист.

Скорпионницы не являются домашними или сельскохозяйственными вредителями. Они принадлежат к отдельному семейству и ведут хищнический образ жизни, питаясь мертвыми насекомыми. Такой тип питания позволяет им играть важную роль в природной экосистеме — участвовать в переработке биологических остатков и сдерживать рост популяций погибших от болезней насекомых, приводят в сообщении слова зоолога Александра Евсюкова.

Валентина Любашенко