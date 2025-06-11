На Дону массово расплодились скорпионовые мухи
В Ростовской области в июне началось массовое распространение хищных скорпионовых мух, которые привлекли внимание жителей необычной внешностью. Об этом сообщает издание «RostovGazeta» со ссылкой на зоолога Александра Евсюкова.
Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ
Согласно информации, эти насекомые вызвали интерес местных жителей своим внешним видом — особенно самцы с загнутым вверх брюшком, напоминающим жало скорпиона.
«Несмотря на грозную внешность, эти создания не способны жалить и не представляют угрозы для человека», — поясняет специалист.
Скорпионницы не являются домашними или сельскохозяйственными вредителями. Они принадлежат к отдельному семейству и ведут хищнический образ жизни, питаясь мертвыми насекомыми. Такой тип питания позволяет им играть важную роль в природной экосистеме — участвовать в переработке биологических остатков и сдерживать рост популяций погибших от болезней насекомых, приводят в сообщении слова зоолога Александра Евсюкова.