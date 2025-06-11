За неделю в России подешевела капуста и подорожала морковь

Инфляция в России с 3 по 9 июня замедлилась до 0,03% по отношению к прошлой неделе, следует из данных Минэкономразвития. По отношению к началу года показатель составил 3,6%. Годовая инфляция продолжает колебаться и выросла до 9,71%.

В сегменте продовольственных товаров в целом снижение цен незначительно (–0,01%). По сравнению с прошлой неделей ускоряется падение цен на яйца (–2,1%).Также снижаются цены на огурцы (–1,4%), лук (–2,1%) и помидоры (–2,6%). Рекордным для этой недели стало падение цен на капусту (–5,4%). Среди подорожавших продуктов выделяются морковь (+2,77%) и яблоки (+1,43%).

В перечне непродовольственных товаров активнее всего растут в цене иностранные автомобили (+0,11%), а падают — медицинские товары (–0,9%). По данным Росстата, цена на корвалол по отношению к прошлой неделе выросла на 1,03%.