В подвале дома на Лиговском проспекте незаконно разместили склад цветов

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга установили, что в подвальном помещении дома на Лиговском проспекте нелегально оборудовали склад цветов. Его площадь превысила 100 кв. метров, сообщили в пресс-службе структуры Смольного.

В подвале хранили цветочную и сувенирную продукцию без соответствующих разрешений. Нарушитель замуровал вход внутри подъезда, оборудовал скрытый проход, а также разместил новую входную группу для беспрепятственного доступа к складу.

Незаконно занятое помещение в принудительном порядке освобождают специалисты. Далее подвал опечатают и опломбируют, а ключи передадут районному жилищному агентству.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ресторан SunDay на Крестовском острове могут снести по требованию комитета имущественных отношений.

Татьяна Титаева