Сенатор Клишас призвал ужесточить наказание за изнасилование

Председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас выступил за ужесточение уголовной ответственности за изнасилование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Клишас

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Андрей Клишас

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Уголовную ответственность за изнасилование нужно повышать. В ближайшее время начнем консультации по этому вопросу с Верховным судом и правительством»,— написал сенатор в Telegram-канале.

Господин Клишас не уточнил, какие именно изменения в наказание предлагается внести. В настоящее время по статье 131 УК РФ максимальное наказание за изнасилование составляет от трех до шести лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах — до двадцати лет.