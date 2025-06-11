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Коммерсантъ FM
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Сенатор Клишас призвал ужесточить наказание за изнасилование

Председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас выступил за ужесточение уголовной ответственности за изнасилование.

Андрей Клишас

Андрей Клишас

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Андрей Клишас

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Уголовную ответственность за изнасилование нужно повышать. В ближайшее время начнем консультации по этому вопросу с Верховным судом и правительством»,— написал сенатор в Telegram-канале.

Господин Клишас не уточнил, какие именно изменения в наказание предлагается внести. В настоящее время по статье 131 УК РФ максимальное наказание за изнасилование составляет от трех до шести лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах — до двадцати лет.

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