Условия вступления в шенгенскую зону

Страна-кандидат на вступление в Шенгенское соглашения должна выполнить четыре условия:

Полное применение Шенгенских правил: страна должна внедрить и соблюдать общий свод норм Шенгенского соглашения, включая правила пограничного контроля, визовую политику, полицейское сотрудничество и защиту персональных данных.

Контроль внешних границ: кандидат обязан взять на себя ответственность за эффективную охрану внешних границ шенгенской зоны от имени всех стран-участниц, включая выдачу единых шенгенских виз.

Обеспечение безопасности: необходимо наладить и поддерживать тесное оперативное сотрудничество с правоохранительными органами других стран Шенгена для компенсации отмены внутреннего пограничного контроля и обеспечения высокого уровня безопасности внутри зоны.

Интеграция в информационные системы: страна обязана подключиться к SIS и активно ее использовать.

Страны, желающие присоединиться к шенгенской зоне, должны пройти ряд оценок, чтобы определить, соответствуют ли они условиям, необходимым для применения Шенгенских правил.

После того как оценка подтвердит готовность государства-члена присоединиться к шенгенской зоне без внутреннего пограничного контроля, все остальные члены шенгенской зоны должны единогласно одобрить это решение после консультаций с Европейским парламентом.