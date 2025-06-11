Власти ФТ «Сириус» опровергли информацию о сносе ледовой арены «Шайба»

Информация о планах по сносу ледовой арены «Шайба» не соответствует действительности, сообщил в ответ на запрос «Ъ-Сочи» замруководителя аппарата администрации федеральной территории «Сириус» Сергей Михайлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оргкомитет "Сочи 2014" Фото: Оргкомитет "Сочи 2014"

Ранее информация о сносе «Шайбы» появилась в сообществе профессиональных участников местного рынка недвижимости. Сообщалось, что на месте объекта возможно строительство парка водных аттракционов.

Ледовая арена «Шайба» расположена в Имеретинской низменности, вместимость — семь тыс. зрителей. Объект был сдан строителями в 2012 году. Во время зимней Олимпиады арена принимала соревнования по хоккею. Сегодня на базе «Шайбы» функционирует Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр.

Андрей Белый