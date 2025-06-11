Минфин сбросил ставку

Доходности на последних аукционах ОФЗ значительно снизились по сравнению с их значением двухмесячной давности. По десятилетним гособлигациям она опустилась ниже 15,5% годовых, по шестнадцатилетним — до 14,85% годовых. Позитивно на рынок госбумаг повлияло снижение ключевой ставки Банком России в конце прошлой недели. Повышенные интерес к аукционам по госбумагам предъявляют крупнейшие банки, на которые приходится большая часть покупок. Поэтому в ожидании дальнейшего снижения ключевой ставки спрос на ближайших размещениях ОФЗ будет сохраняться высоким.

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Снижение ключевой ставки на последнем заседании ЦБ благотворно отразилось на заимствованиях Минфина. На состоявшемся 11 июня размещении десятилетних ОФЗ средневзвешенная доходность составила 15,48% годовых, на 50 б. п. ниже, чем при их размещении два месяца назад. По 16-летнему выпуску доходность составила 14,85% годовых, ниже на 44 б. п. результата двухмесячной давности. При этом по оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, при размещении десятилетнего выпуска дисконт к вторичному рынку составила 6 б. п. Однако по более длинному выпуску Минфин дал символическую премию в 2 б. п.

Вместе с тем эмитент довольно жестко отсекал агрессивные заявки.

Так, по десятилетним ОФЗ при спросе 223 млрд руб. Минфин удовлетворил чуть больше половины заявок — на 140 млрд руб. Причем как отмечает господин Ермак, «было удовлетворено лишь 52 заявки, при этом на долю четырех крупнейших с объемом 25 млрд руб. каждая пришлось 72% от общего объема размещения». Более длинный выпуск ОФЗ, с погашением в мае 2041 года, не вызвал значительного интереса у инвесторов из-за ограниченного объема предложения (26,5 млрд руб.): спрос составил менее 19 млрд руб., из которых удовлетворены были заявки на 11,9 млрд руб.

Тем не менее Минфин продолжил серию крупных привлечений, разместив за четыре аукционных дня 633 млрд руб. С учетом дополнительных размещений после аукционов с начала квартала были размещены ОФЗ на сумму 1,13 трлн руб.

Размещение прошло на фоне заметно улучшившейся конъюнктуры вторичного рынка. «Индекс RGBI достаточно быстро вернулся к локальным максимумам, несмотря на нейтральный сигнал ЦБ, так как перспективы снижения ключевой ставки сохраняются, что поддерживает интерес к ОФЗ»,— отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

При этом крупные заявки могли быть выставлены системно-значимыми банками. Согласно майскому обзору рисков финансовых рынков ЦБ, основными приобретателями ОФЗ являются крупные банки (на 50–60%), следом по 20% приходится на доверительное управление и физических лиц. Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков отмечает, что у банков существенно затормозилось кредитование, а приток на депозиты продолжает поступать. Эти средства требуют размещения, и в условиях старта цикла понижения ставки они могли уйти на аукционы ОФЗ. «Низкая текущая инфляция и крепкий рубль порождают ожидания ускоренного снижения ключевой ставки к концу года. В таких условиях долгосрочные облигации с фиксированным купоном становятся самыми привлекательными инструментами на долговом рынке»,— отмечает господин Рясков.

До следующего заседания ЦБ, которое состоится 25 июля, в центре внимания инвесторов будут находиться данные по макростатистике.

«Дальнейшее замедление инфляции и охлаждение экономики будут трактоваться в пользу продолжения цикла ослабления ДКП, способствуя дальнейшему росту индекса RGBI»,— считает Дмитрий Грицкевич. При этом участники рынка ждут сохранения высокого спроса сот стороны институциональных инвесторов и банков на размещаемые гособлигации.

Виталий Гайдаев