«АльфаСтрахование»: Lada стала самой угоняемой маркой в январе–мае 2025 года

С января по май 2025 года в России чаще всего угоняли автомобили марки Lada. Об этом сообщили газете «Известия» аналитики компании «АльфаСтрахование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В пятерку лидеров по угонам вместе с Lada попали марки Hyundai, Kia, Renault и ГАЗ. По регионам наибольшее число краж автомобилей зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. К ним в рейтинге присоединились регионы, которые ранее не были замечены в высоких показателях угонов: Курская и Астраханская области, а также Удмуртская Республика. В прошлом году топ-5 завершали Ставропольский край, Нижегородская область и Республика Карелия.

Аналитики страховой компании отмечают рост числа угонов автомобилей китайских марок. Речь идет о единичных случаях, но если в 2024 году фигурировал лишь один факт угона китайской машины, то за прошедшие пять месяцев зарегистрировано уже несколько случаев краж автомобилей различных марок. Жертвами угонов стали владельцы автомобилей марок Great Wall, Geely и Chery.

Общее число угонов в России за отчетный период увеличилось в 1,3 раза по сравнению с январем—маем 2024 года.