«АльфаСтрахование»: число угонов авто с января по май выросло в 1,3 раза

В январе–мае 2025 года количество заявленных угонов автомобилей в России увеличилось в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили аналитики «АльфаСтрахования». Чаще всего угоняли автомобили Lada. Раньше это были Hyundai и Kia. В топ-5 угоняемых марок также вошли Renault и ГАЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по количеству угонов среди регионов. При этом в рейтинг вошли новые субъекты — Курская и Астраханская области, а также Удмуртская Республика, вытеснившие из топ-5 Ставропольский край, Нижегородскую область и Карелию.

«Среди китайских машин, которые фигурируют в числе заявляемых по каско, присутствуют автомобили Great Wall, Geely и Chery. По-прежнему это единичные случаи»,— рассказал директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов «Известиям».