Хоккеист «Колорадо» Кейл Макар признан лучшим защитником сезона в НХЛ

Канадский игрок клуба «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар во второй раз в карьере стал обладателем «Джеймс Норрис Трофи» — награды, вручаемой лучшему защитнику сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Talia Sprague-Imagn Images / Reuters Фото: Talia Sprague-Imagn Images / Reuters

Победитель определяется тайным голосованием членов Ассоциации журналистов НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Кроме Макара на приз также претендовали американец Зак Веренски из «Колумбус Блю Джекетс» и его соотечественник Куинн Хьюз, который представляет «Ванкувер Канакс».

В прошедшем регулярном чемпионате 26-летний Макар провел 80 матчей, в которых набрал 92 очка (30 голов+62 передачи). Он завершил сезон с показателем полезности «+28».

Кейл Макар уже становился обладателем «Джеймс Норрис Трофи» в 2022 году. Тогда же он выиграл «Конн Смайт Трофи» — приз, вручаемый самому ценному игроку play-off. В том году его команда завоевала Кубок Стэнли.

«Джеймс Норрис Трофи» вручается с 1954 года. Российские защитники ни разу не становились обладателями этой награды.

Таисия Орлова