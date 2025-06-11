Мобильный интернет и связь могут ограничить в Мурманской области в День России

Жителей Мурманской области предупредили о возможных ограничениях работы мобильного интернета и сотовой связи 12 июня. Соответствующий пост разместил губернатор региона Андрей Чибис.

Глава субъекта предупредил, что интернет и связь могут работать с ограничениями во время праздничных мероприятий в День России. Это необходимо в целях безопасности жителей области.

«Прошу отнестись с пониманием. Будьте бдительны и сообщайте о подозрительных ситуациях по номеру 112»,— добавил господин Чибис.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Мурманской области 1 июня сообщил о налете беспилотников в Оленегорске.

Татьяна Титаева