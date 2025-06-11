Главные новости за 11 июня. Кавказ

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики удовлетворил иск ООО «БМ Капитал» к ООО «Чегемский стекольный завод» и взыскал с ответчика 137,3 млн руб.

Черемушкинский районный суд Москвы 11 июня удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и передал в собственность государства многоквартирный дом, возведенный на территории санатория «Красные камни» в Кисловодске.

Жители Ставропольского края обменяли около 350 тыс. монет на сумму 1,9 млн руб. в рамках апрельской «Монетной недели». Общий вес собранных металлических денег превысил 1,5 т.

Ставропольский край стал одним из 18 регионов России, где с сентября 2025 года по декабрь 2027-го будет проходить эксперимент по легализации гостевых домов. В регионе их официально насчитывается 160.

Количество зарубежных отдыхающих на горнолыжном курорте Эльбрус выросло в два раза и достигло допандемийных значений.

В Нальчике начала работу новая поликлиника, способная обслуживать 84 тыс. человек. Президент России Владимир Путин открыл медицинское учреждение по видеосвязи, сообщает пресс-служба главы КБР.

Конкурсный управляющий стройфирмы «Мегатранссервис» Алексей Фитисов подал в арбитражный суд Ставропольского края заявление о привлечении к субсидиарной ответственности экс-директора компании Анатолия Свечинского. Размер требований составляет 29,2 млн руб.