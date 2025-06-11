С экс-главы застройщика на Ставрополье взыскивают 29 млн рублей

Конкурсный управляющий стройфирмы «Мегатранссервис» Алексей Фитисов подал в арбитражный суд Ставропольского края заявление о привлечении к субсидиарной ответственности экс-директора компании Анатолия Свечинского. Размер требований составляет 29,2 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Ставропольского края признал ООО «Мегатранссервис» банкротом в сентябре 2023 года. Процедура несостоятельности была инициирована по заявлению ООО «Трансбитум», задолженность перед ним составила 26,9 млн руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Мегатранссервис» в Михайловске Ставропольского края в 2019 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредитель — Анатолий Свечинский. Финансовая отчетность компании не публикуется с 2020 года.

Тат Гаспарян