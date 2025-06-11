Рынок женской одежды в Ростовской области показал рекордный рост

Продажи летних платьев в Ростовской области за весенние месяцы 2025 года увеличились в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что превышает средние показатели по стране. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса Ozon.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным пресс-службы, особенно востребованными стали модели миди-длины — их реализация в регионе возросла на 140%. Значительно расширился ассортимент одежды для беременных: за год он практически удвоился, что привело к росту продаж на 200%.

По информации объединенной компании Wildberries & Russ, спрос на детские платья в области также показал положительную динамику, увеличившись на 28%.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, средняя цена хлопковых платьев и изделий из смесовых тканей в апреле 2025 года составила 2,3 тыс. руб. Это на 5,7% выше показателя аналогичного месяца прошлого года, когда стоимость составляла 2,2 тыс. руб.

Стоимость летних сарафанов для девочек дошкольного возраста за год не изменилась и в апреле составила 882 руб.

Валентина Любашенко