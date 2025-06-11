Сейм Польши выразил вотум доверия правительству Туска

Сейм Польши (нижняя палата парламента) выразил доверие коалиционному правительству Дональда Туска. За вотум проголосовали 243 депутата при 210 голосах против. Поддержка превысила численность правящей коалиции на один голос, сообщает польский телеканал TVP Info.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel / Reuters Фото: Kacper Pempel / Reuters

Голосование состоялось после поражения кандидата правящих сил Рафала Тшасковского во втором туре президентских выборов 1 июня. Победил кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Он набрал 50,89% голосов. ГосподинТшасковский получил 49,11% голосов.

В первом туре президентских выборов, который состоялся 19 мая, Рафал Тшасковский набрал 31,36% голосов, Кароль Навроцкий — 29,54%. Новый польский лидер ранее неоднократно выступал с критикой в адрес правительства Дональда Туска.

Подробнее о вотуме — в материале «Ъ» «Дональд Туск попал под перекрестный огонь».