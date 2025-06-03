Туск анонсировал дату голосования о вотуме доверия правительству Польши

В парламенте Польше 11 июня пройдет голосование по вопросу доверия к действующему правительству, заявил во вторник премьер-министр страны Дональд Туск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: File Photo / Reuters Фото: File Photo / Reuters

«Спикер (правительства. — "Ъ") Шимон Холовня предложил провести голосование по этому пункту в среду, 11 июня»,— сказал Дональд Туск (цитата по PAP).

«Политическая реальность новая, потому что у нас будет новый президент, но конституция Польши не изменилась, наши обязательства не изменились, и ожидания граждан не изменились»,— отметил он, комментируя итоги состоявшихся ранее выборов.

1 июня в Польше прошел второй тур президентских выборов, в котором победил кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Он набрал 50,89% голосов. Его соперник кандидат от правящей Гражданской коалиции и мэр Варшавы Рафал Тшасковский получил 49,11% голосов. В первом туре президентских выборов, который состоялся 19 мая, Рафал Тшасковский набрал 31,36% голосов, Кароль Навроцкий — 29,54%. Новый польский лидер ранее неоднократно выступал с критикой в адрес правительства Дональда Туска.

Подробнее о вотуме — в материале «Ъ» «Дональд Туск попал под перекрестный огонь».

Анастасия Домбицкая